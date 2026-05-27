نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مدل‌های زبانی پیشرفته هوش مصنوعی به سطحی از تکامل رسیده‌اند که در بیش از ۷۰ درصد موارد، کاربران قادر به تشخیص آنها از انسان واقعی نیستند.

به گزارش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، مطالعه‌ای که در مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده، نشان می‌دهد مدل زبانی GPT-4.5 با تقلید از یک شخصیت انسانی با لحن اجتماعی مشخص، موفق شده است در ۷۳ درصد موارد کاربران را فریب دهد تا تصور کنند با یک انسان واقعی در حال گفتگو هستند.

در این آزمایش که با حضور ۵۰۰ شرکت‌کننده انجام شد، مدل LLaMA 3.1 نیز با موفقیت ۵۶ درصدی، عملکردی مشابه انسان‌ها از خود نشان داد.

پژوهشگران تأکید می‌کنند آنچه منجر به موفقیت این مدل‌ها شده، نه حجم اطلاعات، بلکه توانایی تقلید ویژگی‌های رفتاری انسان‌ها مانند شوخی‌های ساده، استفاده از پاسخ‌های ناقص و مکث‌های واقع‌گرایانه در گفتگو بوده است.

نکته جالب توجه اینجاست که با حذف دستورات مربوط به «شخصیت‌پردازی انسانی»، میزان موفقیت این مدل‌ها به شدت افت کرده و به زیر ۴۰ درصد رسیده است.

با این حال، محققان هشدار می‌دهند که این موفقیت به معنای رسیدن ماشین به «آگاهی» یا «فهم عمیق» نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده قدرت بالای الگوبرداری از تعاملات انسانی است. این مطالعه ضرورت شفافیت در هویت سامانه‌های آنلاین را بیش از پیش نمایان کرده است.