نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: حجاج و امت اسلامی در روز عید قربان با قربانی کردن، درس از خودگذشتگی و ایستادگی در راه اهداف بزرگ اسلامی میآموزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عید سعید قربان، یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان و روز تجلی بندگی و اخلاص حضرت ابراهیم (ع) است؛ خداوند در این روز، تسلیم بیچون و چرای ابراهیم در برابر فرمان ذبح اسماعیل را با قربانی عظیم پاداش داد و قربانی کردن، نشانه شکرگزاری و آمادگی برای بخشش از عزیزترین داشتهها در راه خداست.
آیتالله محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، با تبریک عید سعید قربان به امت اسلامی و حجاج بیتالله الحرام، این عید را نماد ایثار، از خودگذشتگی و قربانی کردن همه چیز در راه خدا دانست و اظهار کرد: عید قربان در واقع نماد ایثار، از جانگذشتگی و قربانی کردن همه چیز در راه محبوب و در راه خداست و یادآور آن قربانی بزرگی است که ابراهیم خلیلالرحمان انجام داد. ابراهیم خلیلالرحمان در خواب به او وحی شد که اسماعیلش را به قربانگاه ببرد. او تسلیم امر الهی شد، حضرت اسماعیل تسلیم شد و مادرش هاجر نیز تسلیم شد. در مقابل این تسلیم همهجانبه خانواده حضرت ابراهیم، خداوند مدال همیشگی و تا ابدیت ابد را به این خانواده داد و به جای حضرت اسماعیل، قربانی را از بهشت برای حضرت ابراهیم فرستاد. آن حیوان بهشتی قربانی کرد و این سنت الهی برای همه حجاج بیتالله الحرام شد که در منا، پس از رمی جمرات و مبارزه با شیطان، این قربانی را انجام دهند.
قربانی؛ مستحب برای همه مسلمانان در سراسر جهان
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه قربانی به صورت واجب عینی بر حجاج است، گفت: این یک سنت الهی و مستحب است که همه مسلمانان، نه تنها حجاج در مکه، بلکه در هر کجای زمین باشند، در روز عید قربان، قربانی انجام دهند. این قربانی مایه تقرب و نزدیک شدن آنها به خداست؛ چه برای زندگان و چه برای مردگان. در حدیث داریم که قربانیهای خود را چاق و چله انتخاب کنید، زیرا اینها در قیامت مرکب شما خواهند بود.
وی افزود: حجاج و امت اسلامی در روز عید قربان با این قربانی کردن، درس از خودگذشتگی و ایستادگی در راه اهداف بزرگ اسلامی میآموزند. شهدایی که در مکتب اهل بیت (ع) تربیت شدند؛ امام حسین (ع) در کربلا بزرگترین قربانیها را به منصه ظهور رساند و نه تنها یک اسماعیل، بلکه اسماعیلهایی را در راه خدا تقدیم کردند و خاطره این شهادتطلبی حسینیان تا ابدیت ابد خواهد ماند.
عید قربان؛ یاری نیازمندان و رزمندگان در این روز
حیدری در توصیههایی به مردم در این روز پرفضیلت گفت: توصیه اول این است که در نماز عید قربان شرکت کنند. دوم اینکه حتی الامکان قربانی را انجام دهند و گوشت قربانی را بین افراد بیبضاعت توزیع کنند، به ویژه با توجه به گرانی گوشت که عملاً امکان تهیه غذای گوشتی برای بسیاری از خانوادهها وجود ندارد. این گوشتها را به این خانوادهها برسانند و یک مواسات مؤمنانه داشته باشند تا آنها نیز بتوانند بر سر سفره خود مهمان کنند. این کار بهترین اجر و پاداش را دارد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر بتوانند به رزمندگان اسلام، چه رزمندگان داخل ایران و چه رزمندگان جبهه مقاومت، کمک کنند و حتی پول قربانی را برای آنها بفرستند، این کار فوقالعاده مقربتر در پیشگاه خداوند است. امیدواریم خداوند انشاءالله راز و نیاز، دعا و مناجات همه را مورد قبول قرار دهد.