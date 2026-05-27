پخش زنده
امروز: -
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: مصرف برق کشور باید اصلاح شود.
به گزارش خبرگزای صدا وسیما؛ آمنه جمالو گفت: بیشترین و مهمترین مصرف برق مشترکان تهرانی در وسایل سرمایشی است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با رعایت برخی نکات ساده میتوان بدون مشکل از تابستان پیش رو عبور کرد. وی مهمترین راه صرفه جویی را استفاده از دور کند کولرهای آبی بیان کرد و گفت حتما برای کولرها سایبان نصب کرد.
وی گفت: نصب سایه بان به تنهایی باعث کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق کولر میشود. وی گفت مشترکانی هم که کولر گازی دارد دما را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند.
وی گفت: دمای ۲۵ درجه میتواند ۳۰ درصد مصرف برق کولرگازی را کاهش دهد.
وی گفت: در ساعاتی که نور خورشید مستقیم وارد محیط نمیشود از نور طبیعی استفاده کنیم. ولی هنگام ظهر پردهها را بکشیم، زیرا برقی که برای خنک کردن محیط استفاده میشود دو نیم برابر لامپهای الای دی است. ولی در هنگامی که نور مستقیم به محیط نمیتابد بهتر است از نور طبیعی استفاده کنیم.