توده هوای گرم و افزایش دما تا روز جمعه در شهر‌های آبادان و خرمشهر پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نفوذ توده هوای گرم و افزایش دما تا روز جمعه در سطح استان پیش بینی می‌شود؛ به طوریکه طی روز‌های پنجشنبه و جمعه وقوع دما‌های ۴۷ درجه و بالاتر در نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: طی روز‌های جمعه و شنبه با گذر موج ضعیفی از فراز استان، موجب ابرناکی، کاهش محسوس دما (۵ تا ۸ درجه) و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد‌های لحظه‌ای در اغلب نقاط استان خواهد شد.

او ادامه داد: با توجه به میزان شدت وزش باد احتمال گردوخاک محلی و موقتی نیز در بخش‌های جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج خواهد بود.