بانوان خوزستانی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم تا کنون ، با حضور در قالب گروه‌های جهادی، فعالیت‌های پشتیبانی از رزمندگان را در بخش‌های مختلف ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بانوان خوزستانی در حسینیه سردار شهید محمود رشیدیان در اهواز از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون با تشکیل گروه‌های متعدد جهادی، در راستای پشتیبانی از رزمندگان حاضر در خطوط مقدم فعالیت می‌کنند و تلاش دارند نقشی مؤثر در حمایت از مدافعان میهن ایفا کنند.

این بانوان در حوزه‌های مختلف از جمله بسته‌بندی خوراکی‌های میان‌وعده‌ای، پخت غذای گرم، برپایی موکب‌های فرهنگی در نقاط مختلف شهر ، دوخت پرچم ایران ، آموزش دانش آموزان و رساندن اقلام حمایتی فعالیت منظم و روزانه دارند.

در طول جنگ تحمیلی سوم، بانوان نیز همچون مردان، با حضور در صحنه‌های پشتیبانی و امداد، نقش خود را در دفاع از میهن اسلامی ایفا کردند.