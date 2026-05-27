به گزارش خبرگزاری صداوسیما البرز ؛ سردار شهید مدافع حرم «شعبان نصیری»، فروردین ماه سال ۱۳۳۶ در کرج دیده به جهان گشود. او در همان کودکی به همراه خانواده عازم تهران شد و در خیابان حسینی محله نظام آباد سکونت گزید. محله نظام آباد که از محلات انقلابی تهران بود در پرورش او تاثیر گذاشت و از همان نوجوانی، مبارزه در خط حضرت امام راحل را آغاز کرد.شهید نصیری پس از انقلاب بی درنگ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و به خاطر سوابقی که در کرج داشت، در تشکیل سپاه کرج نیز نقش بسزایی ایفا کرد.او از همان ابتدا به نقش نوجوانان و جوانان در ادامه روند انقلاب، ایمان داشت و تشکیل بسیج نوجوانان کرج از یادگارهای ماندگار اوست.او در قرارگاه نصرت حضور داشت و فعالیت های گوناگونی را در کنار فرماندهان این قرارگاه از جمله سردار محمد باقری و سردار شهید علی هاشمی انجام می داد.

شهید نصیری سپس به لشگر ۹ بدر رفت مدتی در این لشگر به فرماندهی شهید اسماعیل دقایقی فعالیت کرد و با شهادت این سردار در عملیات کربلای ۵ ، در جایگاه رییس ستاد این لشگر به فرماندهی محمدرضا نقدی مشغول فعالیت شد. سرانجام ظهر روز جمعه پنجم خردادماه سال ۱۳۹۶، مصادف با شبِ اول «رمضان المبارک»، طی عملیات آزادسازی «موصل» به شهادت رسید .