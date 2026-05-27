به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت السلام والمسلمین سید اعلابوشهری نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی در این آیین گفت: شهدا همیشه در کنار ما هستند و حرمتشان بر هیچ کس پوشیده نیست.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز در این آیین گفت: استان اصفهان ۳۰۵ شهید والامقام را تقدیم انقلاب کرده است و از ۲۰۷ خانواده شهدا هم در دانشگاه آزاد خوراسگان با هماهنگی استاندار و حمایت دفتر آیت الله سیستانی تجلیل شد.