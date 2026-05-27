پخش زنده
امروز: -
در آیینی از ۲۰۷ خانواده شهید استان اصفهان در جنگ تحمیلی سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت السلام والمسلمین سید اعلابوشهری نماینده دفتر آیتالله سیستانی در این آیین گفت: شهدا همیشه در کنار ما هستند و حرمتشان بر هیچ کس پوشیده نیست.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز در این آیین گفت: استان اصفهان ۳۰۵ شهید والامقام را تقدیم انقلاب کرده است و از ۲۰۷ خانواده شهدا هم در دانشگاه آزاد خوراسگان با هماهنگی استاندار و حمایت دفتر آیت الله سیستانی تجلیل شد.