به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ مردم در جای جای ولایت‌های افغانستان، با لباس‌های پاکیزه، معطر و دل‌هایی امیدوار و چهره‌های شاد یکی یکی از راه می‌رسند تا نماز عید قربان را اقامه کنند.

حالا پیر و جوان شانه به شانه در صف عبادت می‌ایستند و نماز عید را اقامه می‌کنند و در این روز بهترین‌ها را از خدا می‌خواهند.

مردم افغانستان پس از نماز عید قربان در سنتی دیرینه به دیدار بزرگتر‌ها می‌روند و با سهمی از گوشت قربانی راهی خانه نیازمندان می‌شوند.