امام جمعه تبریز با تأکید بر لزوم تبعیت از رهبر انقلاب گفت: حتی اگر مذاکرات به آتش‌بس منجر شود، هرگز با ترامپ ملعون، آمریکای مستکبر و رژیم صهیونیستی بیعت نمی کنیم و فکرمان انتقام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری‌اصل امام جمعه تبریز امروز در خطبه‌های نماز عید قربان در مصلای امام خمینی با یادآوری بیعت‌نکردن امام حسین(علیه السلام) با یزید اظهار کرد: کسانی که حسینی هستند و در مرام و آرمان سیدالشهدا گام برمی‌دارند، هرگز نمی‌توانند با «یزید زمان» بیعت کنند. به همین دلیل، امروز بر اساس معارف دینی در برابر کفار و استکبار ایستاده‌ایم.

وی خطاب به کسانی که می‌گویند شما جنگ‌طلب هستید افزود: واقعیت این نیست. دشمن وقتی خباثت خود را نشان می‌دهد، رهبر عظیم‌الشأن و عزیزتر از جانمان را همراه خانواده‌اش به شهادت می‌رساند، قشرهای مختلف مردم، سرداران، دانشمندان و سیاستمداران ما را شهید می‌کند و به مردم و ایران توهین می‌کند، ما چگونه می‌توانیم با چنین کسانی بیعت کنیم؟

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل تصریح کرد: مولایمان و رهبرمان هر چه بگویند با تمام جان اطاعت می‌کنیم. اگر فرض کنیم با فرمایش آقا مذاکرات به آتش‌بس منجر شد، اما به هیچ عنوان با یزید زمانمان ترامپ ملعون، آمریکای مستکبر و رژیم صهیونیستی کودک‌کش و خبیث بیعت نمی‌کنیم. فکر ما دائماً انتقام است و تا انتقام نگیریم آرام نمی‌شویم.

وی متذکر شد: معنای مذاکره و آتش‌بس این نیست که از مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی دست خواهیم کشید.

نماینده ولی فیقه در آذربایجان شرقی ادامه داد: بیش از هزار و چهارصد سال است از خون امام حسین(علیه السلام) دست نمی‌شوییم و در محرم و صفر عزاداری می‌کنیم. این کار برای آن است که به یزیدیان زمان اعلام کنیم انتقام خون حسین گرفته نشده است و تا زمان انتقام، همیشه در محرم و صفر عزاداری خواهیم کرد.

امام جمعه تبریز تأکید کرد: ما تا انتقام خون رهبرمان، شهدای عزیز و کودکان معصوم میناب را نگیریم آرام نخواهیم گرفت و به هیچ عنوان با یزید زمان بیعت نمی‌کنیم.

وی گفت: ما مردم ایران شیعه امام حسین (علیه السلام) هستیم و به همین خاطر مردم عزیز این روز‌ها و شب‌ها اتحاد و ایستادگی خود را بیشتر از گذشته و قوی‌تر حفظ کنند، چون روز‌های بسیار مهم و حساسی در پیش داریم؛ انتقام گاهی با قطع کردن از قدرت و گاهی از منطقه اخراج کردن و گاهی جنازه خبیث دشمن را محو کردن است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت حدود الهی تأکید و بیان کرد: دستیابی به تقوا از رهگذر عبادت حاصل می‌شود و یکی از مهم‌ترین عبادات در این ایام، قربانی کردن است.

امام جمعه تبریز با بیان این که عید قربان عید نشان دادن اخلاص و بندگی خداوند است خاطرنشان کرد: عید قربان عید غلبه بر نفس و اوج بندگی قربانی رمز فداکاری و ازخودگذشتگی و دادن جان در راه محبوب و حد نهایی تسلیم در برابر معبود است.