رئیس اداره حفاظت از حیاتوحش محیطزیست فارس، هشدار داد : گورخر آسیایی در پارک ملی قطرویه در وضعیت «بهشدت در معرض انقراض» قرار دارد.
او تخریب زیستگاه را بزرگترین تهدید برای تنوع زیستی استان دانست.
جولایی بیان داشت: پارک ملی قطرویه آخرین پناهگاه «گور آسیایی» و منطقه هرمود مأمن «قوچ لارستان» است. همچنین پلنگ ایرانی، آهو و گونههای خاصی مثل «ماهی گورخری» در حوضه آبریز کر، از گونههای حساس و بومی این منطقه هستند که نیازمند حفاظت ویژهاند.
وی اعلام کرد: عواملی مانند خشکسالی، تغییر کاربری اراضی، چرای بیشازحد دام و آتشسوزیها، زیستگاهها را تهدید میکنند. جولایی هشدار داد که انتقال بیماری از دامهای اهلی به حیاتوحش و شکار غیرمجاز نیز پایداری اکوسیستم استان را با خطر جدی مواجه کرده است.
رئیس اداره مدیریت و حفاظت از حیاتوحش محیطزیست فارس افزود: پایش الکترونیک مناطق برای رصد دقیقتر، حمایت از حفاظتگاههای مردمی، تدوین برنامههای عملیاتی برای حفاظت از گونههای خاص و تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی، از اولویتهای اصلی این ادارهکل برای صیانت از میراث طبیعی استان فارس است.