حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، گفت: تاکنون حضور چهره‌های برجسته علمی و مذهبی از کشور‌های مختلف اسلامی علامه قاضی حنینه مفتی برجسته لبنان، خانم لیندا طبوش از لبنان، محمد ازاکی اندیشمند سودانی، یحیی ابوذکریا تحلیل‌گر قطری، زین‌الدین از یمن، یوسف الناصری از عراق و پدر آنتونیوس کشیش لبنانی و همچنین علامه سید ساجد نقوی از پاکستان در مراسم سه روزه جشن بزرگ و بین المللی غدیر شهرستان آمل قطعی شده است.

وی افزود: چهارمین دوره جشن بزرگ مردمی و بین المللی غدیر روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ تا ۱۴ خرداد حد فاصل میدان ۱۷ شهریور تا بلوار امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

امام جمعه آمل با بیان اینکه حدود ۱۱۰ موکب مردمی در مسیر حدود دو کیلومتری جشن غدیر در آمل خدمات متنوع فرهنگی و معنوی و پذیرایی به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد، افزود: همه تمهیدات لازم توسط کمیته‌های مختلف این جشن بزرگ از حدود شش ماه گذشته تاکنون جلسات مختلف را در سطح شهرستان برگزار و اکنون آماده برپایی این جشن بزرگ مردمی هستند.

حجت الاسلام یعقوبیان، زمان افتتاحیه جشن بزرگ و بین‌المللی غدیر در شهرستان آمل را عصر ۱۲ خرداد با حضور میهمانان خارجی و شهروندان آملی در میدان ۱۷ شهریور آمل اعلام و اضافه کرد: ویژه برنامه‌های جشن غدیر و نیز تجمعات شبانه مردم آمل در میدان ۱۷شهریور با صورت همزمان برگزار خواهد شد.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر آمل با اشاره به تقارن این جشن‌ها با سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی در شب چهاردهم خرداد اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، فضای جشن رنگ و بویی حماسی به خود خواهد گرفت و در کنار برگزاری برنامه‌ها، نمایشگاهی از آثار و کتاب‌های مقام معظم رهبری و شهید جمهور برای بازدید عموم و تبیین سیره این بزرگواران برپا خواهد شد.

حجت الاسلام یعقوبیان، همچنین از شبیه سازی واقعه غدیر با حضور هنرمندان شهرستانی و استانی در جریان این جشن در آمل خبر داد و گفت: شهرستان آمل در سه دوره از برگزاری جشن بزرگ غدیر با تعداد موکب‌های زیاد در مسیر حدود دو کیلومتری در سطح کشور زبانزد و مطرح شده بود.

امام جمعه آمل، برگزاری جشن بین المللی غدیر در این شهرستان را نمادی از همدلی مردم دیار علویان در تجدید بیعت با ولایت اعلام و اضافه کرد: حضور خودجوش مردم در برپایی این موکب‌ها، بازتاب‌دهنده همان روحیه انقلابی و ایثارگری است که ملت ایران را در دوران دفاع مقدس در برابر جبهه باطل استوار نگاه داشته است.

حجت‌الاسلام یعقوبیان، بر نقش ارزشمند و تاثیرگذار رسانه‌ها در ترویج شعائر دینی به خصوص واقعه بزرگ غدیر اظهار کرد: رسانه‌ها با تولید محتوای فاخر که فعالیت‌های فرهنگی را به یک خاصِ عمومی تبدیل و فضای معنوی غدیر را در سطح جامعه تبیین می‌کنند، انتظار است تا در انعکاس هر چه بهتر چهارمین دوره این رویداد بزرگ که استمرار فعالیت‌های بنیاد غدیر است، همتی مضاعف داشته باشند.