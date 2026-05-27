به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات هفته بیست و ششم لیگ فوتبال دسته یک ایران(جام آزادگان) به شرح زیر است.

چهارشنبه ۶ خرداد

شهرداری نوشهر - پارس جنوبی جم ۱۶:۳۰

نیروی زمینی - هوادار تهران ۱۶:۳۰

نود ارومیه - آریو اسلامشهر ۱۶:۴۵

مس کرمان - نساجی مازندران ۱۷:۰۰

بعثت کرمانشاه - شناورسازی قشم ۱۷:۰۰

داماش گیلان - نفت و گاز گچساران ۱۷:۰۰

پالایش نفت بندرعباس - فرد البرز ۱۸:۰

سایپا - مس شهر بابک ۱۸:۴۵

صنعت نفت آبادان - کارا گستر ۱۸:۴۵

در جدول لیگ یک فوتبال، تیم مس شهربابک با ۵۱ امتیاز صدرنشین است، نساجی مازندران با ۵۰ امتیاز در مکان دوم ایستاده است و رقابت تنگاتنگی را با مس برای کسب قهرمانی دارد و صنعت نفت آبادان با ۴۳ امتیاز جایگاه سوم را در اختیار دارد.