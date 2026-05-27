هفته ۲۶ فوتبال دسته یک؛ نساجی در کرمان منتظر لغزش مس در تهران
هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ آزادگان امروز با برگزاری ۹ دیدار در شهرهای مختلف برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات هفته بیست و ششم لیگ فوتبال دسته یک ایران(جام آزادگان) به شرح زیر است.
چهارشنبه ۶ خرداد
شهرداری نوشهر - پارس جنوبی جم ۱۶:۳۰
نیروی زمینی - هوادار تهران ۱۶:۳۰
نود ارومیه - آریو اسلامشهر ۱۶:۴۵
مس کرمان - نساجی مازندران ۱۷:۰۰
بعثت کرمانشاه - شناورسازی قشم ۱۷:۰۰
داماش گیلان - نفت و گاز گچساران ۱۷:۰۰
پالایش نفت بندرعباس - فرد البرز ۱۸:۰
سایپا - مس شهر بابک ۱۸:۴۵
صنعت نفت آبادان - کارا گستر ۱۸:۴۵
در جدول لیگ یک فوتبال، تیم مس شهربابک با ۵۱ امتیاز صدرنشین است، نساجی مازندران با ۵۰ امتیاز در مکان دوم ایستاده است و رقابت تنگاتنگی را با مس برای کسب قهرمانی دارد و صنعت نفت آبادان با ۴۳ امتیاز جایگاه سوم را در اختیار دارد.