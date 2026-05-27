معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: برگزاری آزمون جایگزین دانش آموختگان پزشکی خارج از کشور فردا، هفتم خرداد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرو اطلاعیه قبلی، در تاریخ ۹ اردیبهشت مبنی بر برگزاری آزمون جایگزین برای دانشآموختگان خارج از کشور رشته پزشکی که مقرر بود ۷ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شود، مجدداً یادآوری میشود که آزمون مذکور فردا پنج شنبه ۷ خرداد در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار خواهد شد.
دانشآموختگانی که در آزمون پیشکارورزی اسفند ۱۴۰۴ ثبتنام کرده و از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مجاز به شرکت در آن آزمون شده بودند، میتوانند فردا (۷ خرداد) در آزمون مذکور شرکت کنند. افراد واجد شرایط نیازی به ثبتنام مجدد ندارند و صرفاً بر اساس ثبتنام قبلی خود میتوانند در آزمون مذکور حضور یابند.
اعلام نتایج نهایی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوقتخصصی
نتایج نهایی «چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی» صبح سه شنبه، ۵ خرداد جاری بر روی پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت. تمامی داوطلبان که در این دوره از آزمون شرکت کردهاند، میتوانند با مراجعه به وبسایت این مرکز نتیجه نهایی خود را مشاهده نمایند.
چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی پنج شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ با حضور ۴۸۲ داوطلب در شهر تهران برگزار شد و کلید اولیه آزمون و پاسخنامه آزمون کتبی شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش قرار گرفت.
نتایج آزمون کتبی پنجم بهمن ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و آزمون شفاهی براساس جدول زمانبندی در روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد. کارنامه علمی چهارشنبه ۲۹ بهمن در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
افراد شرکت کننده در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشتههای بالینی تا ۶ اسفند ۱۴۰۴ فرصت داشتند با وارد کردن کد رهگیری و با در نظر گرفتن جدول ظرفیت نهایی آزمون و جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم نسبت به انتخاب اولویتهای محل تحصیل خود اقدام کنند.
براساس میزان جدول ظرفیت پذیرش چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشتههای بالینی مجموع ظرفیت حدود ۱۷۰ رشته محل است.
ابلاغ دستورالعمل چهلو پنجمین دوره آزمونهای ارتقاء و گواهینامه تخصصی
دستورالعمل اجرایی چهل و پنجمین دوره آزمونهای ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی ابلاغ شد. بر این اساس، آزمون ارتقا در روز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ و آزمون گواهینامه تخصصی روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار میشود.
این آزمون در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که مجری برگزاری آزمون ارتقاء از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی هستند، برگزار میشود، مقررات کلی محاسبه نمرات در آزمونهای ارتقاء دستیاری نیز در این دستورالعمل تشریح شده است.
آزمونهای ارتقاء و گواهینامه تخصصی شامل دو بخش ارزشیابی دروندانشگاهی (۱۵۰ نمره) و آزمون کتبی سراسری (۱۵۰ نمره) بوده و مجموع نمره ارتقاء هر سال ۳۰۰ است. شرط قبولی در ارزشیابی دروندانشگاهی، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره در هر یک از سه حیطه صلاحیت، عملکرد و رفتار حرفهای است. میانگین نمره ۲۰ درصد شرکتکنندگان برتر هر رشته در هر کلان منطقه به عنوان ملاک مقایسه تعیین میشود.