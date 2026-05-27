حواشی اخیر فیلم «تهران کنارت» و توقف موقت نمایش آن، بار دیگر چالش نظارت بر اقلام تبلیغاتی در فضای مجازی را داغ کرد.

مجتبی بهزادیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره حواشی یکی از فیلم های در حال نمایش گفت: این فیلم هم مثل باقی فیلم ها مراحل قانونی دریافت مجوز را طی کرد و مطابق آئین نامه های پیش بینی شده مجاز به اخذ پروانه نمایش و سپس راهی پرده نمایش شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم افزود :حواشی به وجود آمده بیشتر مربوط به تیزری بود که خارج از تایید سازمان سینمایی در فضای مجازی منتشر شد چرا که هر موارد تبلیغاتی مانند تیزر ، پوستر باید به تایید اداره کل نظارت سازمان سینمایی برسد .

بهزادیان ادامه داد:با تذکرهای داده شده به تهیه کننده و انجام اصلاحیه های لازم فیلم دوباره به چرخه ی نمایش در سینماهای سراسر کشور بازگشت .