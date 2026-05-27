تمام ارکان حاکمیتی موظفند با حفظ آرامش عمومی و نظارت مستمر و ارائه خدمات مطلوب به مردم، با هرگونه سوءاستفاده و گران فروشی با قاطعیت برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی با سفر به بردسکن و اشاره به اینکه ملت ایران از سال گذشته درگیر جنگی نابرابر با دشمنان بوده است گفت: این تقابل در مقاطع مختلف به شکلهای گوناگون نمود داشته، اما با اقتدار نیروهای مسلح، حضور آگاهانه مردم در صحنه و تلاش بیوقفه دولت، مدیریت امور به بهترین شکل ممکن دنبال شده و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.
علیرضا قامتی افزود: بلافاصله پس از آغاز شرایط ویژه، شورای هماهنگی مدیریت بحران و شورای تأمین استان تشکیل شد و ستادهای تخصصی از جمله ستاد تنظیم بازار، فرهنگی، پشتیبانی و امنیتی فعالیتهای خود را به صورت منسجم آغاز کردند.
وی بیان کرد: در ۱۵ روز نخست این شرایط، روزانه دو جلسه برای مدیریت لحظهای وضعیت برگزار شد و تا به امروز ده ها نشست تخصصی و راهبردی در حوزههای مختلف تشکیل شده تا هیچ خللی در زندگی مردم ایجاد نشود.
قامتی گفت: در این مدت نهتنها هیچیک از فعالیتهای اجرایی استان متوقف نشد، بلکه مدیران با وحدت رویه، خدمترسانی به مردم را با جدیت بیشتری ادامه دادند.
وی تأکید کرد: امروز دولت، نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و نمایندگان مردم باید با درک صحیح از شرایط، در کنار یکدیگر در صف نخست خدمتگزاری باشند.
قامتی با اشاره به دغدغههای معیشتی و موضوع افزایش قیمتها، گفت: مردم همواره شرایط اقتصادی کشور را درک کردهاند، اما آنچه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، گرانفروشی و سوءاستفاده عدهای از شرایط موجود است.
وی افزود: دولت همچنان سهم خود در تأمین آرد و کالاهای اساسی را بدون تغییر پرداخت میکند، اگرچه برخی هزینههای جانبی مانند دستمزد و انرژی، بر قیمت تمام شده تأثیرگذار است؛ با این حال، دولت به هیچکس اجازه نخواهد داد که از این فضا برای تحمیل فشار مضاعف بر مردم استفاده کند.
معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی در ادامه با تأکید بر برخورد قاطعانه با متخلفان، خاطرنشان کرد: هر فرد یا واحد صنفی که در این شرایط اقدام به گرانفروشی کند، در حقیقت در مسیر اهداف دشمن حرکت کرده و دستگاههای نظارتی موظف هستند بدون اغماض با اینگونه تخلفات برخورد قانونی کنند.
قامتی در بخش دیگری از صحبتهای خود از مدیران اجرایی خواست در بیان وعدهها دقت بیشتری داشته باشند و تأکید کرد: اگر اجرای طرحی از نظر فنی یا مالی امکانپذیر نیست، باید صادقانه با مردم مطرح شود، اما هر وعدهای که به مردم داده میشود، باید بهعنوان یک تعهد شرعی و قانونی با جدیت پیگیری و عملیاتی گردد.
وی، در جریان بازدید میدانی خود از روند احداث باند دوم محور پرتردد بردسکن - خلیلآباد، بر ضرورت تسریع در تکمیل ۱۷.۵ کیلومتر از این پروژه حیاتی تأکید کرد و خواستار رفع فوری موانع اجرایی شد.
او در جلسه شورای مسکن شهرستان بردسکن، با انتقاد از هرگونه کندی در فرآیند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن، تأکید کرد که سرعت بخشی به این طرح هها خط قرمز مدیریت استان است.