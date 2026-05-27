سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا از تحویل یک بهله جغد کوچک توسط آتش‌ نشانی این شهرستان که بر اثر طوفان شدید از لانه خود جدا و به داخل مناطق مسکونی سقوط کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایوب زارع با اعلام این خبر گفت: پس از تماس مأموران آتش‌ نشانی پیشوا با یگان حفاظت محیط زیست مبنی بر زنده‌ گیری یک بهله پرنده شکاری، مأموران ما بلافاصله به محل اعزام شدند و پرنده را تحویل گرفتند.

وی افزود: این پرنده از نوع جغد کوچک بود که در پی وزش باد شدید و طوفان روزهای اخیر، از آشیانه خود فاصله گرفته و به منطقه مسکونی سقوط کرده بود. این جغد برای طی مراحل تیمار، بازپروری و سپس رهاسازی در طبیعت، به یگان حفاظت محیط زیست پیشوا تحویل شد.

زارع با اشاره به افزایش احتمال برخورد پرندگان وحشی با دکل‌ ها و ساختمان‌ ها در روزهای طوفانی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، سریعاً موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گزارش دهند تا از گونه‌ های ارزشمند کشور حفاظت شود.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس قانون شکار و صید و مصوبه ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نگهداری هر نوع حیوان وحشی جریمه‌ های سنگین و پیگرد قانونی به دنبال دارد؛ بنابراین بهترین راه‌ کار، تحویل این گونه‌ ها به مراجع ذیصلاح است.