همزمان با عید سعید قربان با حمایت مالی خیران زمینه آزادی ۲۲ زندانی جرایم غیرعمد در شهرستان کاشان فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره زندان کاشان گفت: این تعداد محکوم مالی معسر باهمکاری ستاد مردمی رسیدگی به اموردیه کاشان وهمراهی مراجع قضایی وپیگیریهای مجدانه مددکاران زندان همچنین همت خیران نیکاندیش کاشانی،۲نفرازندانیان زن و۲۰ نفرزندانی مردجرایم مالی که به دلیل ناتوانی درپرداخت بدهی درزندان به سرمیبردند، آزاد شدندوبه آغوش گرم خانواده بازگشتند.
سیدمجیدمحمدزاده افزود:۲۲ زندانی محکوم مالی با جمع بدهی ۹۵میلیارد تومان که در بند تحمل حبس میکردند با گذشت شکات به مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان وکمک ستاددیه به میزان دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ومشارکت ارزشمندخیرین کاشان و پذیرش اعسار به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان و همچنین آورده ۱۱میلیاردتومان محکومان امروزطعم شیرین آزادی را تجربه کردند. این اقدام ارزشمند، بارقهای از امید رادر دل خانوادههای چشمانتظار روشن ساخت و نشان داد که با همدلی و همکاری میتوان بسیاری از مشکلات را از پیش رو برداشت.