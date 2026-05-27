کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر، با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مسئولان استانی در بنایی تاریخی متعلق به دوره قاجار، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر، صبح امروز با حضور آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ارسلان زارع؛ استاندار بوشهر، محمدجواد حق‌شناس؛ مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جعفر پورکبگانی؛ نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و مدیران ارشد نهاد، در بنایی تاریخی متعلق به دوره قاجار، بازگشایی شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این آیین با اشاره به توسعه فضای کتابخانه‌ای و فعالیت‌های کتابخوانی، بر ضرورت پویایی، بازطراحی و بازسازی فضای کتابخانه‌ها در مناطق کمتر برخوردار و ارائه خدمات نوین در کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد.

آزاده نظربلند، بازگشایی این بنای ارزشمند را گامی در مسیر تحقق عدالت فرهنگی توصیف کرد و گفت: کتابخانه مصلحیان اکنون فراتر از فضایی برای امانت کتاب، با بازطراحی جدید به یک کانون پویای فرهنگی تبدیل شده است. اولویت ما در دوره جدید، ارتقای کتابخانه‌های واجد ارزش تاریخی به مراکز چندمنظوره است تا ضمن صیانت از هویت بومی و میراث معماری، خدماتی نوین و متناسب با نیاز‌های روز نسل جوان و پژوهشگران ارائه شود و پیوندی عمیق میان سنت و دانش نوین در این بستر فرهنگی شکل بگیرد.

بنای کتابخانه مصلحیان در سال ۱۳۷۶ توسط «فاطمه مصلحیان»، بانوی خیر بوشهری، وقفِ کتابخانه شد و به نام ایشان در منطقه یک بوشهر فعالیت خود را آغاز کرد. در دهه ۹۰، بخشی از این ساختمان دچار فرسودگی و موریانه‌زدگی شد که با پیگیری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و پای کار آمدن فرمانداری، استانداری و میراث فرهنگی استان بوشهر، عملیات بازسازی آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ کلید خورد. این عملیات در نهایت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به سرانجام رسید. این بنا به همت تیم مرمت اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان بوشهر با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان بازسازی شده است که طی آن، کل سازه، سقف و در و پنجره‌ها با پوشش نانو مرمت و مقاوم‌سازی شد.

اکنون این کتابخانه با بازطراحی و فضاسازی جدید در مساحتی بالغ بر ۵۸۵ متر مربع بازگشایی شده و در دور جدید فعالیت خود به امکاناتی نظیر مخزن کتاب، سالن مطالعه، اتاق کودک، اتاق پژوهش، سالن مشاهیر و بخش نشریات مجهز شده است.

کتابخانه مصلحیان یکی از کتابخانه‌های باسابقه استان بوشهر است که در بنایی با معماری دوره قاجاریه فعالیت می‌کند.