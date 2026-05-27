فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه چهار شطرنج‌باز کشورمان را برای حضور در مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا ۲۰۲۶، به شهر اولان‌باتور مغولستان اعزام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بخش آقایان، بردیا دانشور، سینا موحد و آبتین عطاخان (قهرمان کشور در سال گذشته) و در بخش بانوان آناهیتا زاهدی‌فر (قهرمان کشور در سال گذشته) به عنوان نمایندگان ایران در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

هدایت تیم اعزامی کشورمان نیز بر عهده استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی است.

رقابت‌های قهرمانی انفرادی آسیا از ۷ تا ۱۷ خردادماه به میزبانی اولان‌باتور مغولستان برگزار می‌شود و نمایندگان کشورمان در این مسابقات به مصاف برترین شطرنج‌بازان قاره خواهند رفت.

این مسابقات با حضور شطرنج‌بازانی از ۲۶ کشور آسیایی برگزار می‌شود و از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است. بسیاری از مدعیان مطرح شطرنج جهان از کشور‌های هند، چین، ازبکستان، قزاقستان، ویتنام و ایران در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

رقابت‌های قهرمانی انفرادی آسیا در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار خواهد شد و پنج نفر برتر بخش آقایان جواز حضور در مسابقات جام جهانی شطرنج را کسب خواهند کرد. در بخش بانوان نیز یک سهمیه جام جهانی به برترین بازیکن تعلق می‌گیرد.