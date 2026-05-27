حفر ۸۵ حلقه چاه جدید و هشدار بحران در جنوب‌شرق تهران

مدیرعامل آبفای جنوب‌شرق استان تهران با اعلام بهره‌برداری از ۸۵ حلقه چاه جدید طی سه سال اخیر، نسبت به نزدیک شدن عمق چاه‌ها به سنگ بستر و افت شدید تراز آب‌های زیرزمینی هشدار داد و بر برخورد قاطع با ۲۰ هزار انشعاب غیرمجاز سالانه تأکید کرد.