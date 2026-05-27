پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل آبفای جنوبشرق استان تهران با اعلام بهرهبرداری از ۸۵ حلقه چاه جدید طی سه سال اخیر، نسبت به نزدیک شدن عمق چاهها به سنگ بستر و افت شدید تراز آبهای زیرزمینی هشدار داد و بر برخورد قاطع با ۲۰ هزار انشعاب غیرمجاز سالانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل آبفای جنوبشرق استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: طی سه سال گذشته، ۸۵ حلقه چاه در مناطق مختلف جنوبشرق استان تهران حفر و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
سعید منصور بقایی افزود:عمق چاههای آب شرب در این دشت به حدود ۲۷۰ متر رسیده، در حالی که سنگ بستر منطقه در عمق ۳۳۰ متری قرار دارد.
مدیرعامل آبفای جنوب شرق استان تهران این موضوع را زنگ خطری جدی برای آینده منابع آبی منطقه دانست.
وی گفت: ادامه روند افت سطح آبهای زیرزمینی میتواند تبعات جبرانناپذیری برای تأمین آب شرب و محیط زیست منطقه به همراه داشته باشد.
مدیرعامل آبفای جنوب شرق استان تهران از برخورد قانونی با انشعابات غیر مجاز خبر داد و گفت: انشعابات غیر مجاز در باغ ویلاها فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد میکند که شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز در دستور جدی آبفای جنوب شرق تهران است.
سعید منصور بقایی افزود: سالانه حدود ۲۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب در شهرستانهای جنوبشرق استان تهران شناسایی و جمعآوری میشود.