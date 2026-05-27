آبشار کرکبود طالقان از جاهای دیدنی البرز برای آخرهفته
اگر دوست دارید از هیاهو و شلوغی شهر دور شوید، یک نفس عمیق در هوای پاک بکشید و از دیدن طبیعت زیبا لذت ببرید آبشار کرکبود طالقان انتخاب خوبی ست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما البرز ؛
آبشار کرکبود ازجمله جاهای دیدنی استان البرز است که در نزدیکی روستای کرکبود واقع شده و دسترسی به آن از مسیرهای کوهستانی طالقان امکانپذیر است این مکان دیدنی برای توقف کوتاهمدت و عکاسی و استراحت در دل طبیعت مناسب است در فصلهای گرم سال، بسیاری از مسافران این آبشار را در فهرست جاهای دیدنی در تابستان قرار میدهند؛ زیرا دمای هوا در این منطقه خنکتر از شهرهای اطراف است.
آبشار گُر یا کرکبود، در فاصله ۷۰۰ متری شمال روستای کرکبود وسط یک دره صخرهای بزرگ و همراه با صدای جذاب جریان رودخانه قرار دارد که از ارتفاعات حصارچال مازندران سرچشمه میگیرد و آب آن به رود کرکبود میریزد. برای دسترسی به این آبشار، میتوانید از آزادراه تهران-قزوین استفاده کنید و پنج کیلومتر پس از آبیک به سمت زیاران مسیر خود را تغییر دهید سپس با طی کردن حدود ۳۵ کیلومتر، وارد طالقان شوید. در ادامه، حدود هشت کیلومتر دیگر را در جادهای پرشیب و پرپیچوخم طی کنید تا در سمت چپ جاده تابلوی روستای کرکبود را ببینید. پس از این نقطه، جاده به سمت یک دشت هموار و زیبا ادامه پیدا میکند. میتوانید خودرو را در روستا پارک کنید و مسیر پیادهروی خود را از باغها و بخشهای سرسبز روستا شروع کنید این مسیر به بالای کوه ختم میشود.
راه ورودی به محل آبشار از سینهکش ارتفاعات غربی دره است و با حرکت به سمت دامنه و پایین کوه، به پایین آبشار کرکبود میرسید. این مسیر پیادهروی تا حدود ۳۰ دقیقه به طول میانجامد و خنکای آبشارمیتواند به شما کمک کند تا از خستگی ناشی از پیمودن مسیر کوهستانی بیرون آیید.
همچنین مسیری کوهستانی که به آبشار کرکبود منتهی میشود، فرصت فوقالعادهای برای علاقهمندان به عکاسی ارائه میدهد. عظمت و شکوه آبشار، با تماشای زیبای طبیعت، باعث ایجاد عکسهای هنری و جذاب میشود.
در دامان طبیعت کوهستانی پاییندست آبشار، میتوانید بساط پیکنیک خود را پهن کرده و در آغوش طبیعت، از لحظاتی آرام و لذتبخش برخوردار شوید. این فضا برای گذراندن ساعاتی دور از هیاهوی شهری بسیار مناسب است و حضور در صبح زود میتواند تجربهی بینظیری فراهم کند
آبشار کرکبود طالقان در فصلهای بهار، تابستان و ماه اول پاییز بهترین حالت را دارد. در زمستان نیز به یک آبشار یخی با قندیلهای زیبا تبدیل میشود.