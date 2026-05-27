به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسین عباسی‌کیا گفت: در راستای ترویج سنت حسنه قربانی و با هدف بهبود معیشت خانواده‌های نیازمند، به همت خیران نیک‌اندیش و با همکاری کمیته امداد، تعداد ۱۵ رأس گوسفند ذبح و بسته‌بندی شد.

او با اشاره به جزئیات این اقدام خیرخواهانه افزود: از ذبح این دام‌ها، بیش از ۹۰۰ بسته گوشت گرم با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی تهیه شده که از امروز فرآیند توزیع آن بین خانوار‌های زیرپوشش، به‌ویژه یتیمان و خانواده‌های ساکن در مناطق محروم شهرستان آغاز شده است.

مدیر کمیته امداد اسدآباد با قدردانی از مشارکت فعال خیران در طرح‌های حمایتی این نهاد، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مراکز نیکوکاری، بخشی از نیاز‌های پروتئینی و سفره محرومان را تأمین کنیم.

عباسی‌کیا تأکید کرد: شهروندان و خیران می‌توانند نذورات و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای یاری رساندن به نیازمندان، به دفتر کمیته امداد امام خمینی شهرستان و یا مراکز نیکوکاری سطح شهر تحویل دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مستحقان واقعی برسد.