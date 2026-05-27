مدیر کل محیط زیست فارس از تجهیز پارک ملی بمو به سامانه نوین دوربینهای نظارتی پیشرفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل محیط زیست فارس گفت: این اقدام با هدف ارتقای حفاظت از حیات وحش و مقابله با تخلفات انجام شده است.
لیلا تاجگردون بیان داشت: این سامانه شامل سه دوربین با قابلیتهای منحصربهفرد است؛ از جمله یک دوربین اسپیددام با زوم ۴۲ برابری که تصاویر را تا ۶ کیلومتر ثبت میکند. این دوربینها مجهز به لنزهای دید در شب، اسپیکر برای پخش هشدار صوتی و پنل خورشیدی هستند تا بدون نیاز به برق شهری، ۲۴ ساعته کار کنند.
تاجگردون افزود : تصاویر به مدت یک ماه در این دوربین ها ذخیره شده و اپراتورها میتوانند از طریق مرکز پایش، دوربینها را کنترل کنند.
مدیر کل محیط زیست فارس گفت: این طرح با صرف افزون بر یک و نیم میلیارد تومان اجرا شده و امکان افزودن دوربینهای بیشتر را نیز فراهم میکند.
پارک ملی بمو در استان فارس واقع شده و یکی از مهمترین زیستگاههای حیات وحش در این استان است.