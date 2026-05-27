پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز، از اجرای مجموعهای از اقدامات عملیاتی، پدافندی و خدماتی این شرکت در ایام جنگ رمضان بهمنظور حفظ پایداری خدمات آب و فاضلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی با اشاره به خدماترسانی در ایام جنگ تحمیلی اظهار کرد: با هدف ارتقای آمادگی و مدیریت شرایط بحرانی، جلسات کمیته مدیریت بحران و ستاد فرماندهی حادثه بهصورت مستمر برگزار و تمامی مرخصیها لغو شد تا نیروهای موثر شرکت در آمادهباش کامل قرار گیرند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز افزود: در این راستا، چارت ستاد فرماندهی حادثه (ICS) بهروزرسانی و ابلاغ شد و مدیران معین در شهرستانهای باوی، کارون و حمیدیه تعیین شدند. همچنین کشیک ۲۴ ساعته مدیریتی در سطح شرکت برقرار و رابطین مدیریت بحران در شهرستانهای تابعه نیز بهروزرسانی و در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات فنی و پدافندی شرکت بیان کرد: بهمنظور ارزیابی میزان آمادگی تجهیزات تامین برق اضطراری، مانور قطع برق در تمامی تصفیهخانههای آب شرب برگزار شد. همچنین تمامی دسترسیهای خارجی به سامانهها و مراکز داده شرکت قطع و سناریوهای جایگزینی خدمات از دسترفته (Action Plans) متناسب با تهدیدات احتمالی بازنگری و بهروزرسانی شد.
عبیداوی ادامه داد: در حوزه پشتیبانی نیز مکاتبات لازم برای تامین لوله و تجهیزات موردنیاز اجرای طرحهای پدافندی انجام و مواد شیمیایی موردنیاز تصفیهخانهها برای حداقل دو ماه ذخیرهسازی شد. همچنین سوخت موردنیاز دیزلژنراتورها و ماشینآلات برای تداوم کارکرد تاسیسات حداقل به مدت ۷۲ ساعت تامین و اصل پراکندگی در نگهداری سوخت در مخازن متعدد رعایت شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با اشاره به عملکرد عملیاتی این شرکت در ایام مذکور گفت: سامانه ۱۲۲ طی این مدت پاسخگوی ۱۲ هزار و ۵۴۳ تماس مردمی بوده و درخواستهای ثبتشده برای رسیدگی به واحدهای عملیاتی ارجاع شده است.
وی، با اشاره به برپایی مواکبی به مدت ۱۵ شب در نقاط مختلف شهری در راستای تکریم شهروندان و انجام مسئولیتهای اجتماعی، افزود: در مجموع ۹ هزار و ۳۵۴ عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب انجام شد که از این تعداد، یکهزار و ۹۶۶ مورد مربوط به بخش آب و ۷ هزار و ۳۸۸ مورد مربوط به بخش فاضلاب بوده است.