معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: با توجه به عید سعید قربان و انجام ذبح‌های خانگی، شهروندان مراقب ویروس کریمه کنگو باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، به‌ویژه تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو در روز عید قربان و ذبح‌های خانگی افزایش می‌یابد.

علی نیکونهاد، شامگاه سه شنبه ۵ خرداد، با تأکید بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی در زمان قربانی کردن دام‌ها، اظهار کرد: ذبح دام در منازل و معابر عمومی یکی از مهم‌ترین عوامل شیوع این بیماری در استان است و تماس مستقیم با خون، لاشه و احشای دام تازه ذبح‌شده، خطر ابتلا به این بیماری خطرناک را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی افزود: در سال‌های اخیر نیز مواردی از ابتلا به تب کریمه‌کنگو در استان مشاهده شده و لازم است مردم توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت انجام قربانی در کشتارگاه‌های مجاز گفت: شهروندان نباید به صورت مستقیم و بدون محافظ با گوشت خام، جگر و قلوه، تماس داشته باشند و حتماً هنگام قطعه‌بندی و شست‌وشوی گوشت از دستکش، ماسک و وسایل محافظ استفاده کنند.

نیکونهاد همچنین؛ یکی از مهم‌ترین راه‌کار‌های پیشگیری از انتقال بیماری را نگهداری گوشت قربانی در یخچال دانست و افزود: گوشت قربانی باید حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای چهار درجه سانتی‌گراد نگهداری شود؛ تا فرآیند انجماد نعشی کامل و ویروس کریمه‌کنگو غیرفعال شود.

تب کریمه‌کنگو یک بیماری ویروسی خطرناک و گاه مرگبار است که از طریق گزش یا له کردن کنه آلوده و همچنین تماس با خون و ترشحات دام آلوده به انسان منتقل می‌شود و در صورت تأخیر در تشخیص و درمان، می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.