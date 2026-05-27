مدیر کل کمیته امداد امام خمینی از افزایش ۳۷ درصدی کمکهای مردمی در همه بخشها در یک سال گذشته در قم خبر داد و گفت: پیش بینی میشود در پویش نذر قربانی امسال حدود ۳۹ میلیارد تومان کمک نقدی و گوشت گرم برای مددجویان کمیته امداد جمع آوری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام محمد طاها مهری گفت: پایگاههای مردمی کمیته امداد امام خمینی در تجمعات شبانه مردم در راستای پویش ایران همدل ویژه کمک به نیازمندان استان فعال و آماده دریافت کمکهای مردمی هستند.
وی با اشاره به جامعه هدف کمیته امداد گفت: سالمندان، خانوادههای دارای چند یتیم و بیماران نیازمند از جمله الویتهای کمک هستند.
کمکهای مردمی در قالب پویش نذری شامل اهدای گوشت گرم به نیازمندان میشود، تا پس از عید سعید قربان به دست محرومان استان میرسد.