آقای سعید زین العابدینی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: فعالیت‌های کانون عمدتا با محور کتاب انجام می‌شود و تئاتر هم از این قاعده مستثنی نیست به همین دلیل ما برای ایجادعدالت فرهنگی، پنج عنوان کتاب را محور فعالیت‌های نمایشی قرار داده‌ایم که به صورت همزمان در سایت تیوال هم به صورت برخط و رایگان نمایش داده می‌شود.

معاون مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: تئاتر‌هایی براساس کتاب‌های کلرژوبرت و منوچهر نیستانی که کانون منتشر کرده آثاری نظیر گل آمد بهار، لولوی آوازخوان، گرگ بلا جلو بیا و گوسفند عصبانی بود از جمله این کتاب‌ها است.

وی گفت: اتفاق دیگری که در این نمایشگاه رقم می‌خورد، رونمایی از بسته «تئاتر کوچک» است که در قالب ۳۳ بسته مطالعاتی تکثیر خواهد شد.

نمایشگاه کتاب کانون به یاد کودکان میناب با حضور بیش از ۵۰ ناشر تا ۱۲ اردیبهشت در خیابان حجاب برپا است.