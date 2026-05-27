به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: در چارچوب طرح تشدید نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و با استفاده از اشراف اطلاعاتی ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومی، انباری مخفی حاوی ۱۶ تن کالای اساسی شامل برنج، روغن جامد، شکر و رب گوجه فرنگی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال احتکار شده بود در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ فریبرز مردانی افزود: پرونده متهمان تشکیل و برای مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با درخواست از شهروندان گفت: در صورت مشاهده هرگونه انبارداری غیرمجاز یا احتکار، مراتب را به شماره ۱۱۰ گزارش دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.