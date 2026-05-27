کارشناس هواشناسی گفت: هوای مازندران تا جمعه ۸ خرداد، صاف و آفتابی با افزایش دما همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان مازندران از امروز چهارشنبه ۶ خرداد تا جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵، صاف و آفتابی همراه با روند تدریجی افزایشی دما در سراسر استان پیشبینی میشود.
نوروزیان با اشاره به اوج گرمای هوا در روز جمعه افزود: هرچه به پایان هفته نزدیکتر میشویم، هوای استان گرمتر میشود به طوری که روز جمعه هوایی کاملاً تابستانی را در استان خواهیم داشت.
وی به شهروندان توصیه کرد با توجه به گرمای هوا در این روزها، حتما" در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند تا همه بتوانند از این نعمتهای خدادادی استفاه کنند.
این کارشناس هواشناسی در خصوص تغییرات ناگهانی جوی خاطرنشان کرد: از اواخر وقت جمعه، وزش بادهای نسبتاً شدید و افزایش ابرناکی در سطح استان آغاز میشود و انتظار داریم از جمعهشب تا روز شنبه، شاهد آسمانی ابری همراه با رگبارهای پراکنده و کاهش دما در اکثر نقاط استان باشیم.
نوروزیان همچنین با اشاره به وزش بادهای نسبتا" شدید در این مدت در استان، از مردم و کشاورزان خواست آمادگی لازم را در این باره داشته باشند.
وی تصریح کرد: روز یکشنبه ۱۰ خرداد مقداری از ناپایداریها کاسته میشود و آسمان عمدتا" ابری تا نیمه ابری همراه با بارش پراکنده و کاهش ناپایداری را در استان خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی مازندران یاداور شد: دریای خزر تا صبح جمعه موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریانوردی، قایقرانی و گردشگری، با رعایت کامل جوانب احتیاط، مناسب است، اما روزهای جمعه و شنبه مواج خواهد بود و برای فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود.