اجرای سامانههای نوین آبیاری و نصب کنتورهای هوشمند برروی چاههای کشاورزی شهرستان فریدونشهر، صرفه جویی آب را در بخش کشاورزی به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی فریدونشهر، وسعت اراضی کشاورزی این شهرستان را ۳۰ هزارهکتار اعلام کرد و گفت: تاکنون ۷ هزارو ۵۰۰ هکتار از این اراضی به سامانههای نوین آبیاری شامل بارانی، قطرهای وکم فشار مجهز شده است.
هوشنگ براتی افزود: با اجرای سامانههای نوین آبیاری بهره وری آبیاری اراضی کشاورزی به ۷۰ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: افزایش میزان و کیفیت محصولات کشاورزی و باغی، افزایش بازدهی آبیاری، بهبود مدیریت مزرعه، امکان آبیاری در اراضی شیب دار، جلوگیری از فرسایش خاک و مصرف بهینه آب از مزیتهای اجرای سامانههای آبیاری نوین در اراضی کشاورزی و باغی است.
مصطفی سلیمی رییس اداره امور آب شهرستان فریدونشهر هم گفت: تاکنون بر روی ۱۷۰ چاه کشاورزی این شهرستان کنتور هوشمند نصب شده که نقش مهمی در مدیریت مصرف و صرفه جویی آب در بخش کشاورزی داشته است.