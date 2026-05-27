فرمانده انتظامی استان قم از آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله در این استان خبر داد و گفت: با توجه به سهم بالای موتورسیکلتها در تصادفات رانندگی قم و حضور گسترده نوجوانان و جوانان در این حوادث، اجرای این طرح میتواند زمینهساز کاهش آسیبها، ساماندهی ترددها و ایجاد بسترهای قانونی برای جبران خسارتها و پوشش بیمهای باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا میرحیدری با اشاره به آغاز اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد ۱۶ ساله در قم گفت: پس از تهران، استان قم به عنوان نخستین استان کشور اجرای این طرح را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت در قم بسیار گسترده است، افزود: آمار بالای تصادفات مرتبط با موتورسیکلتها یکی از مهمترین دلایل اجرای این طرح به شمار میرود.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: بیش از ۵۰ درصد تصادفات سال گذشته در قم مربوط به موتورسیکلتها بوده و بیش از ۳۰ درصد از این حوادث نیز نوجوانان و جوانان ۱۶ تا ۲۵ سال را درگیر کرده است.
میرحیدری تصریح کرد: اجرای طرح کاهش سن دریافت گواهینامه موتور از ۱۸ سال به ۱۶ سال، علاوه بر ساماندهی وضعیت تردد موتورسواران نوجوان، امکان بهرهمندی قانونی از بیمه و جبران خسارتها را نیز فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در کاهش تبعات اجتماعی و مالی تصادفات داشته باشد.
کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت در دیماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران رسید و اکنون روند اجرایی آن در برخی استانها از جمله قم آغاز شده است.