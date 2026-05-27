سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از رهاسازی یک حلقه گرزه مار در طبیعت منطقه حفاظت شده ورجین که پس از زنده گیری توسط شهروندان و تأیید سلامت کامل توسط کارشناسان، به دامن طبیعت بازگردانده شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی با اعلام این خبر گفت: یک حلقه گرزه مار که توسط شهروندان وظیفه شناس زنده گیری و به اداره محیط زیست تحویل شده بود، پس از طی مراحل بررسی فنی توسط کارشناسان و اطمینان از سلامت کامل و توانایی بقا، در منطقه حفاظت شده ورجین رهاسازی شد.

وی با بیان مشخصات این خزنده افزود: گرزه مار با سر مثلثی و درشت و حداکثر طول ۱۷۰ سانتی متر، از خانواده افعی‌ها و جزو مار‌های سمی محسوب می‌شود و این گونه از موش ها، گنجشک‌ها و تخم پرندگان تغذیه می‌کند و به طور طبیعی دشمن یا شکارچی انسان به شمار نمی‌آید.

کرمی در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی، از نزدیک شدن و اقدام به زنده گیری خودسرانه پرهیز کرده و موضوع را سریعاً به اداره محیط زیست اطلاع دهند.