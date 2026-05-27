امام جمعه موقت مهاباد عید قربان را نماد نوعدوستی، همبستگی و غلبه بر نفس دانست و بر کمک به نیازمندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امام جمعه موقت مهاباد در آیین نماز عید قربان مهاباد با تأکید بر پیامهای معنوی عید قربان، این عید را نماد نوعدوستی، همبستگی و غلبه بر نفس دانست و از مسلمانان خواست در این روز به یاری نیازمندان بشتابند.
ماموستا سلیمان رشیدی اظهار کرد: در دین مبین اسلام، عید قربان از مهمترین اعیاد به شمار میرود و جلوهای از وحدت و همدلی میان مسلمانان است.
وی افزود: در عید قربان افراد توانمند بخشی از ثروت خود را در راه خدا در بین نیازمندان توزیع میکنند که بیشتر به شکل قربانی کردن دام و توزیع گوشت انجام میشود.
امام جمعه موقت مهاباد گفت: در این عید سعید، افراد باید دل خود را از کینه و بغض نسبت به هم پاک کنند و در راه رضای خدا گام بردارند و از دشمنی و بدگویی از همدیگر دوری کنند.
وی با اشاره به برگزاری اجتماع میلیونی مسلمانان در مناسک حج نیز گفت: این آیین یکی از بزرگترین گردهماییهای مسلمانان در طول سال است که در سرزمین وحی برگزار میشود و مردم با الگوگیری از حضرت ابراهیم (ع)، اقدام به قربانی کردن میکنند.
ماموستا رشیدی همچنین از مسلمانان خواست در این روز با دیدار بیماران و سالمندان و کمک به افراد کمبضاعت، روحیه همدلی را تقویت کرده و برای شفای آنان دعا کنند.
در ادامه این آیین ۲ رکعت نماز نیز به صورت جماعت اقامه شد و حاضران در مسجد از همدیگر حلالیت طلبیند.