در صبحگاه فرخنده عید سعید قربان، آسایشگاه خیریه کهریزک میزبان چهره‌ای بود که قاب تصویر را با قاب مهربانی پیوند زد؛ بهمن دان، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، با حضوری صمیمانه در ویژه برنامه «حیات طیبه»، معنای تازه‌ای به واژه «هنرمند مردمی» بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حالی که طنین دعای عید و شادی بندگی در فضای کشور طنین‌انداز بود، بخش‌های مختلف آسایشگاه کهریزک شاهد لحظاتی ناب و سرشار از عاطفه بود.

بهمن دان، هنرمند شناخته‌شده کشورمان، به عنوان مهمان ویژه در میان سالمندان و مددجویان این مرکز حاضر شد تا نشان دهد که جایگاه واقعی هنر، در قلب مردم و در کنار کسانی است که بیش از هر چیز به لبخند و توجه نیاز دارند.

این بازیگر پیشکسوت در این دیدار، نه به عنوان یک سلبریتی، بلکه در قامت فرزندی دلسوز در کنار پدران و مادران سالخورده نشست.

وی با سعه صدر و نگاهی لبریز از احترام، ثابت کرد که هنر واقعی، نه در درخشش نور پروژکتورها، بلکه در «هنر زیستن در کنار مردم» و تکریم مقام والای سالمندان نهفته است.

ویژه برنامه «حیات طیبه» که با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و ارج نهادن به مقام پیشکسوتان و سالمندان تهیه شده است، در صبح عید قربان با حضور بهمن دان به لحظاتی خاطره‌انگیز دست یافت.

این هنرمند در جریان این بازدید تأکید کرد که حضور در کنار برکت‌های زندگی (سالمندان)، وظیفه‌ای اخلاقی برای اهالی فرهنگ و هنر است.

لبخند‌های نشسته بر لبان ساکنان کهریزک و گپ‌وگفت‌های دوستانه این هنرمند با آنها، صحنه‌هایی از جنس ایثار و تواضع را رقم زد که بازتابی از روح بزرگ جامعه هنری ایران در روز عید بندگی بود.