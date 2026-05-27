سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، با اعلام ثبت ۸ میلیون و ۵۹ هزار تن جابهجایی کالا در استان طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از فعالیت گسترده ناوگان جادهای برای انتقال کالاهای اساسی از مبدأ بندر امام خمینی (ره) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با تشریح عملکرد دو ماهه جابهجایی کالا اظهار کرد: بر اساس دادههای آماری، در فروردین و اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۸ میلیون و ۵۹ هزار تن کالا در جادههای استان جابهجا شده و در همین مدت، ۴۷۳ هزار بارنامه مصرفی نیز صادر شده است که این اعداد بیانگر جایگاه راهبردی استان در زنجیره تأمین کشور است.
وی در خصوص عملیات ویژه جابجایی کالاهای اساسی افزود: بندر امام خمینی (ره) بهعنوان گلوگاه اصلی کشور، نقشی حیاتی در امنیت غذایی دارد و بر همین اساس در دو ماهه ابتدایی سال، ۹۱ هزار و ۴۱۴ سفر برای جابهجایی ۲ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۰ تن کالای اساسی از این بندر به ثبت رسیده است.
خسروی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به عملکرد اردیبهشتماه گفت: در اردیبهشتماه سال جاری، حجم جابهجایی کالای اساسی به یک میلیون و ۹۶ هزار و ۳۶۴ تن رسیده که این جابهجاییها در قالب ۴۷ هزار و ۳۵۷ سفر جادهای به مقاصد مختلف کشور انجام شد.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه ناوگان تصریح کرد: تلاش مجموعه ادارهکل بر این است که با پایش دقیق فرآیندها در پایانههای حملونقل، جریان جابهجایی کالا با بالاترین بهرهوری تداوم یابد تا نیازهای کشور به نحو احسن تأمین شود.
خسروی در پایان خاطرنشان کرد: این ادارهکل با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود و همکاری فعالان حوزه حملونقل، پایش مستمر روند تخلیه و جابهجایی کالا را در اولویت برنامههای خود قرار داده است تا هیچ وقفهای در شبکه توزیع ایجاد نشود.