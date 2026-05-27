به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، امین نیاکان گفت: کارشناسان اداره دندانپزشکی با همکاری کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی، موفق شدند این مراکز را شناسایی کنند.

نیاکان افزود: متخلفان، مجوز و مدارک تحصیلی معتبر نداشتند و با عنوان «دندانپزشک» به ارائه خدمات می‌پرداختند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت: این مراکز تعطیل و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

او همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف، آن را به سامانه ۱۹۰ یا ۱۸۱۹ گزارش دهند.