معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شناسایی و تعطیلی سه مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، امین نیاکان گفت: کارشناسان اداره دندانپزشکی با همکاری کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی، موفق شدند این مراکز را شناسایی کنند.
نیاکان افزود: متخلفان، مجوز و مدارک تحصیلی معتبر نداشتند و با عنوان «دندانپزشک» به ارائه خدمات میپرداختند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت: این مراکز تعطیل و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
او همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف، آن را به سامانه ۱۹۰ یا ۱۸۱۹ گزارش دهند.