به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان چرام گفت: با توجه بارش‌های خوب و مناسب در سال زراعی جاری در شهرستان چرام پیش بینی می‌شود شاهد افزایش برداشت محصول در مزارع گندم و رضایت مندی کشاورزان این شهرستان باشیم.

البرز پاسدار سطح زیر کشت گندم در شهرستان چرام را ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: از این میزان ۷ هزار هکتار گندم دیم و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی است.

پاسدار گندم کشت شده شامل رقم کوهدشت، چمران، ساورز، دهدشت و بیات بوده است، اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از مزارع آبی این شهرستان از هر هکتار بین ۴ تا ۵ تن و مزارع دیم نیز از هر هکتار بین ۲ تا ۳ تن محصول گندم برداشت شود.

پاسدار با بیان اینکه پیش بینی ‌می‌شود ۱۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف و ۲ تن گندم بذری در شهرستان چرام خریداری شود، اضافه کرد: برداشت گندم از اوایل خرداد ماه جاری از مزارع شهرستان چرام شروع شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان چرام هم آمادگی برای خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۶۰۰ تن محصول گندم و ۲ تن گندم بذری از مزارع شهرستان چرام برداشت و مرکز خرید چرام داده شده است.

اکرم عزیزی با بیان اینکه تجهیزات لازم برای خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان آماده شده و مشکلی وجود ندارد افزود: کشاورزان قبل از تحویل گندم به مرکز خرید در سامانه پهنه بندی ثبت نام کنند تا موقع تحویل گندم مشکلی نداشته باشند.