پخش زنده
امروز: -
جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان از کشف و ضبط ۴۹ لیتر مایع پیشساز مواد مخدر از نوع «شیشه» در پوشش نوشابه در هندیجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین زلقی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه جدی و بی امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، ماموران ایست و بازرسی امامزاده عبدالله با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی و کنترل دقیق محورهای مواصلاتی در شهرستان هندیجان، به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از خودروی توقیفی، موفق شدند ۴۹ لیتر مایع پیشساز مورد استفاده در تولید مواد مخدر صنعتی (شیشه) را که به طرز ماهرانهای در پوشش نوشابه جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان خوزستان با اشاره به دستگیری متهم در این رابطه، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
سرهنگ زلقی در پایان بر عزم جدی پلیس در برخورد با باندهای تولید و توزیع مواد مخدر تاکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه فعالیتهای مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.