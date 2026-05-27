محققان میگویند مصرف روزانه فیبر اینولین نه تنها درد زانو را در مبتلایان به آرتروز زانو کاهش میدهد، بلکه قدرت عضلات را بهبود میبخشد و حساسیت به درد را کم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میلیونها نفر در سراسر جهان با آرتروز زانو زندگی میکنند. مدیریت درد مزمن معمولاً به معنای انتخاب بین داروهایی با عوارض جانبی ناخواسته و برنامههای ورزشی است که برای بسیاری از افراد دشوار و خستهکننده است.
محققان دانشگاه ناتینگهام شواهدی یافتهاند که نشان میدهد راهحل کاهش درد ممکن است از جایی بیاید که کمتر کسی انتظار دارد: میکروبیوم روده (مجموعه باکتریهای مفید در دستگاه گوارش).
اینولین (inulin) یک فیبر طبیعی است که در موادی مانند ریشه کاسنی و گیاه آرتیشو اورشلیم (نوعی سیبزمینی ترشی) یافت میشود. این فیبر یک پُریبیوتیک است، یعنی مادهای است که باکتریهای مفید روده را تغذیه و به رشد آنها کمک میکند.
محققان در آزمایش بالینی جدیدی که اینسپایر نام دارد، تأثیر اینولین را روی ۱۱۷ نفر بزرگسال مبتلا به آرتروز زانو بررسی کردند. شرکتکنندگان به چهار گروه تقسیم شدند:
گروهی که فقط اینولین مصرف کردند.
گروهی که فقط برنامه ورزشی فیزیوتراپی دیجیتال تمرینات ورزشی با برنامه گوشی همراه یا نرمافزار در منزل انجام دادند.
گروهی که هم اینولین مصرف کردند و هم ورزش کردند.
گروهی که دارونما (قرص بیاثر) مصرف کردند.
نتایج پس از ۶ هفته نشان داد، هر دو روش (اینولین و فیزیوتراپی) بهتنهایی توانستند درد زانو را کاهش دهند اما نکته مهم این بود که فقط اینولین قدرت عضلات (مانند نیروی مشت) را بهبود بخشید و حساسیت به درد را کاهش داد؛ این دو معیارهایی هستند که نشان میدهند سیستم عصبی چگونه درد را پردازش میکند. آفرودیتی کوراکی، نویسنده پژوهش، میگوید: یک تغییر ساده در رژیم غذایی، مثل اضافهکردن یک مکمل فیبر به صبحانه یا ماست، میتواند به طور معناداری درد را کاهش دهد و عملکرد فیزیکی را بهبود بخشد.
چرا مصرف فیبر آسانتر از ورزش است؟
تفاوت بزرگی در تعداد افرادی که درمان خود را نیمهکاره رها کردند دیده شد: در گروه اینولین: فقط ۳.۶ درصد از شرکتکنندگان مطالعه را ترک کردند. در گروه فیزیوتراپی: ۲۱ درصد از شرکتکنندگان مطالعه را ترک کردند.
این نشان میدهد که مصرف یک مکمل روزانه برای بسیاری از افراد آسانتر از انجام برنامه ورزشی منظم است. دکتر کوراکی میگوید: یافتههای ما نشان میدهد که هدف قراردادن سلامت روده با یک مکمل پریبیوتیک، راهی ایمن، تحملپذیر و مؤثر برای کاهش درد در مبتلایان به آرتروز زانو است.
محققان دریافتند افرادی که اینولین مصرف کردند، سطح بوتیرات (نوعی ترکیب مفید که در روده تولید میشود) و جیاِلپی-وان/ GLP-۱ (هورمونی که در کنترل درد و سلامت عضلات نقش دارد) در بدنشان افزایش یافت. سطح بالاتر جیاِلپی-وان با قدرت بیشتر عضلات (مانند نیروی مشت) ارتباط داشت.
پروفسور آنا والدس (Ana Valdes)، نویسنده ارشد پژوهش، میگوید: ارتباطی که بین جیاِلپی-وان و قدرت عضلات مشاهده کردیم، بسیار جذاب است و به وجود یک محور رودهعضلهدرد اشاره دارد که نیاز به بررسی بیشتری دارد.
پروفسور لوسی دونالدسون (Lucy Donaldson)، مدیر تحقیقات مؤسسه آرتروز بریتانیا (Arthritis UK)، میگوید: درد آرتروز میتواند بهشدت بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارد. این تحقیق جالب توجه نشان میدهد که چگونه رژیم غذایی و فیزیوتراپی میتوانند به روشهای متفاوت به افراد مبتلا به آرتروز کمک کنند.