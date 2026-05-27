مردم شهرستان ورامین در هشتاد و هفتمین حضور آگاهانه و با صلابت خود در میدان تاکید کردند؛ رمز وحدت آنان توکل به خداوند متعال و تبعیت از ولایت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این تجمع با ابراز پیوند ناگسستنی با راه رهبر فقید انقلاب، بر بیعت ابدی خود با فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای تأکید کردند. اهالی ولایتمدار ورامین در شعارها و قطعنامههای پایانی خود تصریح کردند که در این ۸۷ شب، آنچه آنان را در برابر تلاطمها و تهدیدات دشمنان ثابتقدم نگاه داشته، «تمسک به حبلالله» و «وحدت کلمه» تحت لوای ولایت بوده است.
حاضران در میدان تاکید کردند: رمز وحدت و انسجام ما، توکل به خداوند متعال و تبعیت از ولایت است؛ تنها در این مسیر است که نصرت الهی نصیب جبهه حق خواهد شد.