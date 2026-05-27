به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رضا بدری گفت: بامداد امروز در تماس تلفنی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ، گزارشی مبنی بر انحراف و سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به دره در محور چندار به روستای شهریاری (بید امین) دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی به همراه خودروی آمبولانس، ست نجات و پیکاپ به محل حادثه اعزام شدند.

بدری گفت:متأسفانه در این حادثه که با آتش‌سوزی شدید خودرو همراه بود، از ۴ سرنشین ۲ نفر مصدوم شده و ۲ نفر دیگر در دم جان باختند.

رئیس جمعیت هلال احمر کوهرنگ با اشاره به سختی عملیات رهاسازی تأکید کرد: نجاتگران با استفاده از دو دستگاه تجهیزات تخصصی، در میان شعله‌های آتش و بدنه متلاشی شده خودرو، موفق به رهاسازی پیکر دو متوفی شدند، همچنین ۲ مصدوم دیگر حادثه برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.