معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی برای توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی و ساحلی در استان، از سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ صنعتی مستقر در منطقه دعوت کرد تا در توسعه این حوزه مشارکت فعال داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی بر لزوم ایجاد همافزایی میان نهادهای مختلف و جلب مشارکت شرکتهای صنعتی بزرگ برای توسعه زیرساختهای گردشگری در مناطق ساحلی جنوب خوزستان تاکید کرد.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: با توجه به موقعیت استراتژیک خوزستان در کرانه خلیج فارس و برخورداری از ظرفیتهای طبیعی غنی در شهرستانهای ماهشهر، هندیجان، شادگان و اروندکنار، توسعه این بخش میتواند نقش بسزایی در تنوعبخشی به سبد اقتصادی استان ایفا کند.
وی تاکید کرد: با هدف بهبود روند اجرایی طرحهای گردشگری ساحلی، هماهنگی بیشتر و تمرکزدهی به برنامهریزیها در این حوزه ضروری است.
کاظمنسب الباجی ادامه داد: برای بهرهبرداری هرچه بهتر از ظرفیتهای آبی و ساحلی استان لازم است تا با تدبیر، برنامهریزی منسجم و مدیریت منابع بهسوی اهداف تعیینشده حرکت کرد.
وی تصریح کرد: همکاری میان بخش دولتی و خصوصی و جذب سرمایهگذاریهای ملی و بینالمللی، شتاب لازم را به اجرای طرحهای فراموششده ساحلی خواهد داد.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان رفع تعارضات با هدف جذب مشارکتهای گستردهتر و تدوین بستههای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای اسکلهها و مجتمعهای گردشگری را از جمله اقدامات لازم برای توسعه گردشگری ساحلی استان عنوان کرد.