نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم صنعت گفت: با همت وهمراهی خیرین، اساتید، دانشجویان وکارکنان دانشگاه علم صنعت و به مناسبت عید قربان ۳۰۰ بسته اقلام معیشتی تهیه و بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین شریف افزود: خیریه حضرت زهرا (س) در دانشگاه علم صنعت با سابقه طولانی هر سال در چندین نوبت برنامه مواسات را انجام می‌دهد که این کار خیر مورد توجه استادان ودانشجویان قرار گرفته است.

نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم صنعت گفت: وظایفی که جامعه اساتید ودانشجویان دربخش کارخیریه انجام می‌دهند بسیار جدی و دارای اثرات خوب است.

بسیاری از دانشجویان و اساتید که در کار خیر شرکت کرده بودند معتقدند در روزگاری که بسیاری از خانواده‌ها با دشواری‌های معیشتی رو‌به‌رو هستند به جاست که این خصوصیت خیرخواهی خالصانه برای یکدیگر در دستور کار همه مردم قرار بگیرد.