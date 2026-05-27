در پویش نذر قربانی به مناسبت عید سعید قربان، تاکنون خیران بیش از ۱۳ تن گوشت قربانی برای توزیع بین ایتام و نیازمندان اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با بیان اینکه امسال به مناسبت عید قربان ۳ پویش مهم نذر قربانی، اطعام علوی و به عشق علی (ع) فعالیت خود را برای کمک به ایتام و نیازمندان آغاز کرده است، گفت: در پویش نذر قربانی که ویژه عید قربان و سنت حسنه قربانی کردن است مشارکت‌های مردمی را با رویکرد تقویت معاش نیازمندان اجرا کردیم، همزمان با عید سعید قربان بیش‌از ۱۳ تن گوشت قربانی اهدایی خیران برای توزیع بین ایتام و نیازمندان استان تامین شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان روز عید قربان نذرقربانی به ۱۷ تن افرایش پیدا کند.

نبی الله الله دادی افزود: در پویش اطعام علوی هم که با مشارکت خیریه‌ها و مراکز نیکوکاری و تشکل‌های مردمی و مذهبی در جریان است قرار است بخشی از معاش و ارزاق نیازمندان و ایتام تا عید غدیر خم تامین شود.

وی گفت: پویش به عشق علی (ع) هم در راستای ترویج فرهنگ ایثار، عدالت محوری و دستگیری از نیازمندان با الهام از سیره امیرالمؤمنین علی (ع) با محوریت جذب حامی برای فرزندان ایتام و محسنین برگزار می‌شود.

قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان افزود: در حال حاضر بیش از ۵۶ هزار فرزند یتیم و تحت حمایت کمیته امداد در استان هستند که ۵۰ هزار نفر آنها دارای حامی شده‌اند و هنوز ۶ هزار نفر بدون حامی هستند که امیدواریم با مشارکت مردم و خیران گرامی این ۶ هزار کودک هم وضعیتشان با داشتن حامی بهتر شود.

قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در پایان گفت: مردم با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱ می‌توانند در پویش نذر قربانی شرکت کنند.