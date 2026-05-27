به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته بیست و ششم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی به مصاف تیم کاراگستر سونگون خواهد رفت.

این دیدار امروز چهارشنبه ششم خرداد ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

هم اکنون تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ۴۳ امتیاز در مکان سوم و تیم کاراگستر سونگون با ۲۱ امتیاز در مکان ۲۱ جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته لیگ جام آزادگان قرار دارند.