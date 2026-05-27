با آغاز موج سفرها، رئیس پلیس راه استان قزوین از ترافیک پرحجم و نیمهسنگین در محورهای قزوین خبر داد و بر رعایت نکات ایمنی و پرهیز از سبقتهای خطرناک تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ تقی خانی، رئیس پلیس راه استان قزوین، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی گفت: صبح امروز شاهد موج سفرهای هموطنان به سمت شمال و شمال غرب کشور هستیم که این امر موجب پرحجم شدن ترافیک در محورهای آزادراهی استان شده است.
وی افزود: در برخی مقاطع، به ویژه در محدوده محمدی نیروگاه، کنارگذر و ابتدای آزادراه قزوین-شام، ترافیک به صورت نیمهسنگین گزارش میشود.
به گفته رئیس پلیس راه قزوین؛ تاکنون گزارشی مبنی بر وقوع تصادف جدی و فوتی در محورهای مواصلاتی به دلیل این سفرها دریافت نکردهایم.
سرهنگ تقی خانی با اشاره به مطلوب بودن شرایط جوی، از رانندگانی که در حاشیه آزادراه توقف میکنند، خواست:حتماً برای استراحت به مجتمعهای خدمات رفاهی مراجعه کنند.در صورت لزوم توقف، با فاصله مناسب از حاشیه راهها و در مکانی امن که خطری متوجه آنها نباشد، اقدام به استراحت کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین به تخلف سبقت از سمت راست یا شانه خاکی که متاسفانه شیوع بالایی دارد، اشاره کرد و گفت: این اقدام که ناشی از عجله و شتاب رانندگان است، میتواند بسیار خطرآفرین باشد و با توجه به حجم ترافیک، منجر به تصادفات زنجیرهای شود.
وی از همه رانندگان درخواست کرد با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، به حفظ ایمنی خود و دیگران یاری رسانند.
سرهنگ تقی خانی تاکید کرد: بنده و همکارانم با آمادگی کامل در محورها حضور داریم تا سفری ایمن را برای هموطنان فراهم کنیم.