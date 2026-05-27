امام جمعه موقت اهواز در خطبههای نماز عید سعید قربان بر لزوم تقویت همدلی و همبستگی در جامعه اسلامی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آیین عبادی و سیاسی نماز عید سعید قربان که در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اهواز برگزار شد ، نمازگزاران ضمن تکبیر و نیایش، جلوهای از وحدت، همدلی و بندگی را به نمایش گذاشتند و با قرائت دعا و ذکر، از درگاه خداوند متعال طلب رحمت، سلامتی و عزت برای ملت ایران اسلامی کردند.
پس از اقامه نماز عید به امامت حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی، امامجمعه موقت اهواز، خطبههای نماز با تاکید بر فضیلتهای بیشمار عید سعید قربان، اهمیت قربانی کردن نفس در محضر پروردگار و لزوم تقویت همدلی و همبستگی در جامعه اسلامی ایراد شد.
خطیب نماز عید قربان اهواز در خطبههای خود با اشاره به فلسفه این عید بزرگ بهعنوان نماد تسلیم محض در برابر فرمان الهی، بر ضرورت دستگیری از نیازمندان و ترویج فرهنگ ایثار و مواسات در جامعه تاکید کرد.
آیین معنوی نماز عید سعید قربان همچنین با حضور پرشور مردم مومن و خداجو در تمامی شهرستانها، بخشها و روستاهای استان خوزستان با شکوه خاصی اقامه شد؛ همچنین دعای پرفیض ندبه نیز پیش از نماز قرائت گردید.
به مناسبت این عید بزرگ، پایگاههای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در اطراف محلهای برگزاری نماز عید در مصلای اهواز مستقر شده و اقدام به جمعآوری نذورات و قربانیهای مردم نیکوکار جهت توزیع میان نیازمندان کردند.