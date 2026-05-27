هواشناسی آذربایجانغربی از کاهش بارشها، افزایش محسوس دما و وزش باد شدید در روزهای آینده خبر داد و نسبت به احتمال انتقال گردوخاک از کشورهای همسایه غربی در روز جمعه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، طی شبانه روز گذشته شاهد بارش در برخی نقاط نیمه شمالی استان بودیم، بطوریکه بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان آذربایجانغربی ایستگاههای سلماس با ۵.۲، ماکو با ۳.۶ و شوط با ۰.۷ میلی متر به ترتیب بیشترین مقدار بارندگیها را به خود اختصاص دادند.
هواشناسی استان پیشبینی کرده است که با حاکمیت الگوهای پایدار، از امروز تا پایان هفته جاری بارش چندانی در سطح استان رخ نخواهد داد و با توجه به افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه، وزش باد پدیده غالب استان در این مدت خواهد بود.
همچنین برای روز جمعه گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود و احتمال انتقال گردوخاک از کشورهای همسایه غربی و در نتیجه کاهش کیفیت هوا در سطح استان وجود دارد.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، از نظر دمایی نیز طی امروز و فردا روند افزایشی محسوس دما در شهرهای استان انتظار میرود. در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه شهری ارومیه با ۲۸.۱ درجه سانتیگراد و تخت سلیمان تکاب با ۳.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدند.