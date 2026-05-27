مردم با ایستادگی و صلابت شهرستان دماوند، در هشتاد و هفتمین شب پیاپی پس از شهادت رهبر فقید انقلاب، با حضوری حماسی در میادین شهر، بر تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به رهبری جدید، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی ولایت‌مدار دماوند که از نخستین روز‌های پس از شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای، صحنه را برای ایستادگی خالی نگذاشته‌اند، بار دیگر با حضور پرشور خود در میادین اصلی شهر، بر پیوند ناگسستنی میان ملت و نظام اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، با سردادن شعار‌های انقلابی، اعلام کردند که در برابر توطئه‌های دشمنان و در مسیر صیانت از حاکمیت ملی، همواره در صف مقدم ایستاده‌اند.