فرمانده انتظامی شهرستان شادگان از شناسایی و کشف یک انبار بزرگ داروهای قاچاق و غیرمجاز به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روحاله عشیری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر دپوی مقادیر قابلتوجهی داروی قاچاق در یک انبار در سطح شهرستان شادگان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات قرار گرفت.
سرهنگ عشیری افزود: ماموران انتظامی پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارشها، با هماهنگی مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، حجم وسیعی از اقلام دارویی قاچاق را کشف کردند.
وی با اشاره به حضور کارشناسان معاونت غذا و دارو در محل بیان کرد: طبق نظر کارشناسان، شرایط نگهداری داروها در این انبار بههیچوجه استانداردهای لازم را نداشته و بسیاری از داروها در معرض فساد قرار داشتند و بهصورت غیرمجاز نگهداری میشدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شادگان گفت: بررسیها نشان داد بخش بزرگی از داروهای کشفشده تاریخ مصرف گذشته بوده و خارج از شبکه رسمی توزیع و نگهداری میشدند.
سرهنگ عشیری با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله بنا بر اعلام کارشناسان بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: با رصد اطلاعاتی صورتگرفته، تلاش برای دستگیری عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کرد: پلیس با همکاری دستگاههای متولی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
باند سارقان موتورسیکلت در شادگان متلاشی شد
فرمانده انتظامی شهرستان شادگان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند چهار نفره سرقت موتورسیکلت خبر داد و گفت: این باند با استفاده از یک دستگاه خودروی وانت آریسان، اقدام به سرقت از شهرستانهای مجاور میکردند.
سرهنگ عشیری بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان و شهرستانهای همجوار، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی و پلیسی و تعقیب سرنخهای موجود، موفق شدند هویت اعضای یک باند چهار نفره سارقان را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
سرهنگ عشیری با بیان اینکه متهمان با استفاده از یک دستگاه خودروی وانت آریسان اقدام به بارگیری و سرقت موتورسیکلتها از شهرستانهای مجاور میکردند، گفت: در فرآیند رسیدگی به پرونده، تاکنون چهار دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان شادگان اظهار کرد: متهمان در بازجوییهای فنی پلیس به ۱۲ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند.
وی با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و تحویل متهمان به مراجع قضایی ادامه داد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و برخورد قاطع با برهمزنندگان امنیت و آسایش شهروندان، اجازه نخواهد داد مجرمان به اهداف پلید خود برسند.
وی اظهار کرد: شهروندان وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و بازدارنده مجهز کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.